Reto visual extremo: Encuentra los calderos sin cuchara

Como se observa en la imagen , se muestran varios calderos negros con su cuchara color naranja; sin embargo, pese a lo notorio del utensilio, hallar aquellas que no lo tienen no es nada fácil, pues la repetición de las figuras hará que pases un intenso momento logrando ubicarlos.

Si has llegado hasta este punto solo hay dos opciones: ya encontraste los calderos sin su cuchara o bien necesitas un poco de ayuda. Si la segunda opción es tu caso, no te preocupes, seguro no eres el único y por suerte tenemos una pista: Son 3 los calderos que no tienen utensilios. ¿Los viste?