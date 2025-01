X-Men 97: Disney Plus prepara nueva serie animada de los mutantes de Marvel

Una noticia que va a alegra a todos los fanáticos de "X-Men: The Animared Series", el dibujo animado de los 90, es la que acaba de anunciar la plataforma del ratón en el Disney Plus Day. Pues planea hacer la continuación de la mítica serie llamada "X-Men 97" para el próximo 2023.

Así como lo lees, la famosa serie que te hará viajar al pasado, volverá para el 2023 con el nombre de "X-Men 97". Esta nueva producción es la continuación de la serie clásica de 1992.

La nueva serie de Disney Plus sobre "X-Men: The animared series" / Imagen: Disney Plus

En ese sentido, la serie regresará con varios miembros del elenco de esa época. Entre los que destacan son: Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Christopher Britton, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith, Alyson Court. Así lo informó el medio The Wrap.

Por otro lado, el mismo medio ha informado que los nuevos miembros del elenco serán: Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett, AJ LoCascio.

Un divertido meme de la nueva serie de X-Men / Imagen: Disney Plus

¿Dónde puedo ver "X-Men: La serie animada"?