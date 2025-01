Spider Man: No Way Home: Cómo evitar los spoilers y llegar limpios al estreno mundial

' Spider-Man: No Way Home ' es una de las cintas de héroes más esperadas por todo el mundo, por lo que las filtraciones están latentes previo al estreno del 2do tráiler este martes. Ante ello, cierto fandom del Hombre Araña quiere llegar 'limpios' de spoilers el día del estreno mundial; conoce cómo a continuación.

Tratar de llegar limpios y sin saber nada sobre 'Spider Man: No Way Home' es una tarea ardua, pero no imposible. Los pasos a detallarte serán solo momentáneos, a costar de sacrificar tu presencia en redes sociales e internet ¿Cuáles son? Te detallamos las sugerencias así: