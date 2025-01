Spider-Man 3: ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield salen en el segundo tráiler?

El segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home ya es una realidad, y muchos internautas se están preguntando si Tobey Maguire y Andrew Garfield forman parte del clip. Conoce a continuación qué nos dejó este nuevo avance del arácnido y si se confirma el Spider Verse dentro del UCM.

El fandom Spider-Man: No Way Home quedó impactado ante lo mostrado en el nuevo tráiler, pero ¿Aparecen Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivos traje de Spider-Man? Hasta el momento no hay presencia de ambos actores en la nueva película de Tom Holland, ni es este nuevo avance.