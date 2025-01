Spider Man No Way Home: ¿Qué nuevos personajes aparecen en el segundo tráiler?

Para nadie es una sorpresa que la película más esperada del año es Spider Man: No Way Home . La producción de Sony Pictures que sigue aumentando el universo de Marvel , tiene a todos lo seguidores del héroe arácnido en vilo desde varios meses. Y esto se ha aumentado, pues el último martes la compañía compartió en sus redes sociales el segundo tráiler.

Las redes sociales se apoderaron de la reacciones de los fanáticos que aguardaban entusiasmados en los canales oficiales de la productora. Aunque, al final, no aparecieran Tobey Maguire ni Andrew Garfield , el adelanto ha dejado satisfecho a los millones de fanáticos del joven héroe.

Los villanos que aparecen en el nuevo tráiler / Imagen: Sony Pictures

Así como aparecen el Doctor Optopus y el Duende Verde de Willem Dafoe , también el adelanto nos revela el regreso de Electro, villano en el universo de Andrew Garfield , interpretado por Jamie Foxx, así como Sadman o El hombre de arena y Lagar to.

