Pasión de gavilanes 2: 'Sarita' y su mensaje a Michael Brown: "Te quiero"

Pasión de gavilanes 2 ya se viene rodando con gran parte de su elenco principal. La presencia de Michael Brown que interpreta a 'Franco Reyes' en la ficción aún no estaba confirmada, pues el actor tenía otros compromisos laborales, sin embargo, tas un acuerdo con Telemundo aceptó tener una participación especial en la segunda temporada de la novela.

La actriz se mostró muy contenta al enterarse de la noticia y le dedicó tiernas palabras a su compañero a través de un video de Instagram: "Ya que el señor Michel Brown pudo confirmar su presencia en Pasión de gavilanes 2, quiero decirles que yo soy la más feliz, ustedes no saben la falta que me hace mi Franco. Te quiero, te adoro, te amo mi Michael, tú sabes lo feliz que estoy de que volvamos a estar juntos y no saben todo los que nos pasa". concluyó Natasha.