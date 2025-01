Reto matemático extremo: escribe números del 1 al 6 y haz que cada línea sumen 12

En esta ocasión traemos un reto viral para inteligentes. Se trata de un nuevo reto matemático que a simple vista parece sencillo pero no lo es. El objetivo es colocar los números del 1 al 6 en la posición correcta (sin repetirlo) para la cual entre las dos líneas se complete la suma exacta de 12.

Ten en cuenta que no debes repetirlos ni omitir alguno de los dígitos.

Para resolver el siguiente reto viral es importante concentrarnos y enfocarnos por un par de minutos. Ten en cuenta que si no lograste resolverlo, no te preocupes, sabemos que no es fácil. A continuación te dejamos la solución.