Pasión de gavilanes: Elenco se despidió de Sebastián Boscán

El actor que interpretó a Benito Santos, no aguantó las lágrimas y le dedicó unas emotivas palabras de despedida a su gran amigo, quien interpretó a su hermano, Leonardo Santos en la trama.

"Me duele en el alma y el corazón tener que darles la noticia que me acabo de enterar: Sebitas, Sebastián Boscán, Leandro para que me entiendan, falleció a causa de una enfermedad grave. Sebitas, hermano, lo llevo aquí. Usted sabe que yo lo adoraba. Paz en la tumba de Sebas y que el Señor consuele el alma de todos sus seres queridos", manifestó entre lágrimas el actor.