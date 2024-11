Spider-Man 3: Tom Holland compartió divertido meme donde aparece Tobey Maguire

Spider Man No Way Home , la película más esperada del año, tiene a todos los fanáticos emocionados y atentos a cualquier incidente o cosa curiosa que suceda con el film. Es por eso que siempre están pendientes de las redes sociale s de los actores quienes dan vida a los entrañables personajes.

Es justamente, en esta red social, en la que el actual Peter Parker se publicó un meme que no ha pasado desapercibido por los fanáticos de Spider Man No Way Home. En la imagen graciosa se puede ver a Tobey Maguire con el traje del trepamuros.