Spider-Man: No way home: Tom Holland responde a rumores sobre nueva trilogía

Para nadie es un secreto que, si hay un héroe complicado de manejar en Marvel , ese es el Hombre Araña , y es que debido a la postura de Sony , los rumores sobre el final del personaje tras Spider-Man: No way home han aumentado.

Cabe resaltar que Pascal es ejecutiva de Sony, por lo que sus declaraciones no deben tomarse a la ligera, esto a pesar de que una decisión como una nueva saga podría incluir la salida de Marvel y, por ende, de Tom Holland.

"Escucha, todo lo que diré es que tenemos cosas muy, muy emocionantes de las que hablar. No sé qué son esas cosas o qué significarán. Pero parece que nos espera un futuro increíblemente brillante y, como dije antes, Spider-Man vivirá para siempre en mí", resaltó.

Por el momento, no hay información oficial del futuro del Hombre Araña tras No Way Home o Spider-Man 3, por lo que más pistas solo podrán ser reveladas en las cintas o escenas postcréditos.