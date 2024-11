Spider-Man No Way Home: precio de reventa de entradas en varios países se multiplica

Sin duda Spider-Man "No Way Home" es el pelicula más esperada del año y a pocos días de su estreno en las salas de cine, los fanáticos del superhéroe arácnido interpretado por Tom Holland, han colapsado los sitios oficiales de ventas de entradas en todo el mundo. Vale recalcar que el Universo de Marvel no veía tanta expectativa por uno de sus films desde "Avengers, Endgame".