Pasión de Gavilanes 2: fans se emocionan con reencuentro de Franco y Sarita

El elenco de la novela reunidos otra vez. / Imagen: Instagram

"Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que eso fue parte del problema. Cuando los personajes de Mario Cimarro y mío empiezan a ser más relevantes no cayó muy bien. No era culpa mía. Tal vez mis compañeras no sabían que yo no tenía ningún interés profesional, o sea yo no estaba buscando ni triunfar, ni ser la reina de las novelas haciendo eso", señaló.