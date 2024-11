Spider-Man, No Way Home: premiere causó tantas lágrimas y gritos como en 'Endgame'

¡El Spider Verse cada vez más cerca! Invitados a la premiere de Spider-Man: No Way Home ya comentan sobre las reacciones de la última cinta de Tom Holland, mencionando que hubo lágrimas y gritos por toda la sala, tal y como pasó con Avengers: End Game.

El Avant Premiere de Spider-Man: No way Home se celebró este 14 de diciembre, por lo que invitados especiales prensa ya pudieron apreciar la última cinta de El Hombre Araña desde Los Ángeles , Estados Unidos.

"#SpiderManNoWayHome : wow, lágrimas y la multitud más ruidosa que he escuchado desde Endgame", exclamó Aaron Couch , de T he Hollywood Reporter .

Comentarios del Avant Premiere de Spider-Man: No way home / Foto: Twitter

"Spider-Man: No Way Home es probablemente el mejor momento que he tenido en un cine desde Endgame. Tom Holland simplemente es el dueño de la cosa y, aunque a veces es absolutamente una locura, es una película de #Spidey", escribió Brian Truitt, crítico de USA Today.