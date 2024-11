Spider-Man: No way home: ¿Tobey Maguire aparece en la última entrega?

Spider-Man: No Way Home este miércoles y son miles de fanáticos que ya vieron la cinta. Esto ha generado un gran spoiler en redes sociales y, en cierta parte, ha malogrado la expectativa. Una de las inquietudes entre los fans es saber si habrá un Spider-Verse .

Si bien el mundo entero está haciendo lo posible para evitar spoilers, hay quienes no aguantan más y preguntan si llegan a aparecer los otros ‘Hombre Araña’ o no. Ante ello, el conocido crítico Peter Debruge, quien estuvo en el mencionado estreno, se expresó al respecto mediante una publicación en Twitter.

No obstante, el hombre no fue claro del todo y tampoco es garantía de que aparezcan o no Tobey Maguire y Andrew Garfield.