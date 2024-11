Spider-Man: No way home: emocionante y desgarradora - Opinión sin SPOILERS

Bien dijo Stan Lee que “Un gran poder, conlleva a una gran responsabilidad” ¿Qué tan cierto puede ser eso? Pues la nueva cinta de nuestro buen amigo el ‘Hombre Araña’ denominada Spider-Man: No way home te responderá aquella pregunta que sin duda sólo la hemos mencionado para dar pie a lo que verdaderamente te queremos contar en esta nota.

(FOTO: SONY)

En ese sentido, te pasamos a dejar la opinión que tenemos al respecto de Spider-Man: No way home luego de haber asistido a la primera función que se llevó a cabo en Lima, Perú.

Podemos decir con confianza que Spider-Man: No Way Home es la mejor película de acción real de Spider-Man. Un emocionante y emotivo final de la trilogía Homecoming, pero también un inteligente, divertido y emocionante homenaje a 20 años de películas de Spider-Man. Divertidísima y desgarradora a la vez.

Si de algo estamos seguros de esta producción es que, es tan grande como en su momento lo fue Avenger: Endgame, pero no es válido comparar ya que ambas películas son distintas, pero lo que sí queremos mencionarte es que estés preparado para todo, porque Spider-Man: No way home te robará muchas lágrimas y te regalará millones de sonrisas.