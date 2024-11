Ver Spider-Man No way home ONLINE: como acceder a la cinta vía streaming

Spider-Man: No way home viene rompiendo récords en taquilla desde su estreno el pasado 15 de diciembre. La nueva película del UCM y Sony , la cual juntaría a Tom Holland , Andrew Garfield y Tobey Maguirre , viene siendo considerada como una de las mejores por los críticos.

Según Rotten Tomatoes, conocida página de críticas, la película del 'Hombre Araña' ha sido tan buena que obtuvo un 100 % de puntuación. Asimismo, muchas personas que han dado su opinión acerca de Spider-Man: No Way Home han señalado que es la mejor película de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Un motivo más para no perdérsela.