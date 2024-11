Spider-Man 3: ¿Quién interpreta a Duende Verde en 'No way home'?

Spider-Man: No Way Home llegó finalmente a las salas de cine en Perú. Si bien la expectativa está en torno a la posible aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en el filme protagonizado por Tom Holland , hay un regreso confirmado en la cinta que da mucho para hablar: el Duende Verde.

La presencia de Dafoe en 'Spider-Man: No Way Home' se confirmó recién en el segundo trailer de la película. El actor no solo volvió con el clásico traje de la película del 2002 que protagonizó Tobey Maguire, sino que también cuenta con un diseño nuevo más cercano a la apariencia del villano en los cómics.