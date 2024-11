Opiniones sin spoilers sobre Spider-Man: No Way Home: "Es lo mejor del UCM"

La avant premiere de Spider-Man: No Way Home en los Ángeles, llevó la euforia por el 'Spider Verse' al límite, y es que algunas opiniones sin spoilers ya sitúan la trilogía de Tom Holland como la mejor cinta de superhéroes del UCM. Lee algunas de ellas a continuación.

Medios internacionales, invitados especiales y el propio elenco de Spider-Man: No Way Home ya vieron la cinta, por lo que breves reseñas y opiniones del fandom sobre la trisecula de Spider-Man se hicieron notar. No obstante, miles de personas respetaron el derecho a no mostrar spoilers:

"Puedo decir con confianza que Spider-Man: No Way Home es la mejor película de acción real de Spider-Man. Un emocionante y emotivo final de la trilogía Homecoming, pero también un inteligente, divertido y emocionante homenaje a 20 años de películas de Spider-Man", menciona el Erik Davis de Fandango.

"Spider-Man: No Way Home es la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Spider-Man: No Way Home rinde un perfecto homenaje al legado de Spider-Man y encuentra ese equilibrio perfecto de humor, acción, corazón y nostalgia", describe Scott Menzel de We Live Entertainment

Ante la posible presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire, Millones de fans de El Hombre Araña se cuidan ya de los spoilers, y no es para menos. ¿Los 3 Spider-Man aparecerán? Las primeras impresiones de Spider-Man No Way Home no lo dicen directamente, pero los rumores son fuertes.

"Llorarás lágrimas de felicidad, lágrimas tristes y vitorearás en el cine. El medio se vuelve un poco torpe porque hay tantos personajes, pero el tercer acto es tan dinámico, divertido y poderoso que lo compensa con creces", expresa Germain Lussier de Gizmodo.

"Spider-Man: No Way Home es absolutamente increíble. No solo es la mejor película de superhéroes del año, sino que es sin duda la mejor película de Spider-Man de la historia que hace honor a lo que ha venido antes", escribe Umberto González de The Wrap.