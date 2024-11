Ver Spider-Man 3 ONLINE: ¿Cuántas escenas post-créditos tendrá 'No way home'?

Sin embargo, a pesar de que ya varias personas han visto Spider-Man: No way home , también hay muchas de ellas que están a la espera de poder asistir al cine en los próximos días, por lo que, la información que te dejaremos será de suma importancia para que te quedes hasta el final de la cinta.

Sin más preámbulo te pasamos a dejar todos los detalles que debes saber para conocer si Spider-Man: No way home tendrá escenas post-créditos.

Si todavía no has visto la cinta, tranquilo, no te vamos a revelar que sucede en las escenas, solo te dejaremos el número total de post-créditos que tendrá la película. Es así que, Spider-Man 3 contará con un total de 2 clips que aparecerán en el final de la producción, es por ello, que es de suma importancia que no te muevas de tu asiento.