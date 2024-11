Spider-Man 3: ¿Podré ver 'No way home' ONLINE vía streaming?

Sin duda alguna, la fiebre de Spider-Man: No Way Home sigue por todo lo alto luego de su esperado lanzamiento en todo el mundo. La cinta de ' El Hombre Araña' de Tom Holland ya está disponible en los cines, pero muchos fans se preguntan ¿Podré ver la película vía ONLINE vía streaming? Lee la siguiente nota para poder saber la respuesta.

Ver Online Spider-Man: No Way Home 2021 parece ser la búsqueda más sonada en Google, sin embargo, aquí te revelamos tanto Sony Pictures y Marvel tiene restricciones para proyectar la cinta de Spider-Man 3.

Hasta el momento, las casa productoras de Spider-Man: No Way Home mantienen la transmisión exclusiva de la trisecuela del arácnido solo en cines.

Como se sabe, Disney Plus posee el derecho de transmitir ciertas cintas del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ), sin embargo, una acuerdo de confidencialidad con Netflix haría que l as películas de Spider-Man , protagonizadas por Holland, aparezcan en dicha plataforma, incluso antes que en Disney Plus.

Además, Sony y Marvel aún se repartirían los derechos y ganancias sobre el estreno cinematográfico de Spider-Man: No Way Home. De momento, fans tendrán que verla en cines sino quieren ser spoileados, frente a la posible aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

El Avant Premiere de Spider-Man: No Way Home fue este 13 de diciembre de 2021, desde Los Ángeles, Estados Unidos, mientras que el estreno mundial de Spider-Man No Way Home será este 17 de diciembre en el mismo país.