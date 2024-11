Spiderman No way Home: ¿Quién será Electro en la nueva cinta del arácnido?

El momento que todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel Studios estaban esperando ha llegado. Spider-Man: No way home , la cinta más esperada del 2021 ya está en los cines y desde ya queremos indicarte que te vas a emocionar al máximo con la producción de Sony y en UCM .

Ante ello, muchos rumores se han venido diciendo de lo que se podría ver en la cinta, pero en esta nota, no te vamos a spoilear, puesto que, queremos que sientas esa emoción que solo nuestro buen amigo el ‘Hombre Araña’ te regalará con su última trilogía de la saga Homecoming .

Sin embargo, esta nota servirá para que puedas conocer quién será el actor que da vida a uno de los cinco siniestro que aparecerán en la nueva película de Sony y Marvel denominada Spider-Man: No way home .

Poco se sabía o se especulaba sobre su presencia como uno de los villanos de “Spider-Man: No Way Home”. No obstante, la llegada de Jamie Foxx en el rodaje, hizo que fuera inevitable que estuviera. Luego, en el avance, se pudo ver algo más de este villano. Se puede observar que la apariencia es diferente a la vista en la segunda entrega del Hombre Araña de Andrew Garfield, obteniendo un aspecto de rayos muy cercano a los trajes de los cómics.