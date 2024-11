Andrew Garfield le diría adiós a Spider Man para ser el nuevo Joker de Batman

La aparición de Andrew Garfield en ' No way home ' ha sido una de las más comentadas en el estreno de la pelicula, pues lo fanáticos del 'hombre araña' esperaban volverlo a ver en la piel de su superhéroe favorito, sin embargo, el actor podría dejar atrás su papel de salvador, para convertirse en el enemigo de Batman, el Joker.

"No me acercaría. Es muy dulce de su parte pensar que es posible, pero no creo que pueda hacerlo nunca por lo que hizo Heath Ledger, lo que hizo Jack Nicholson y, por supuesto, Joaquín Phoenix hizo su propia genialidad", manifestó terminando así con todos los rumores.