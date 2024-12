Dulce María reapareció con nueva silueta y fans señalan que se operó - FOTOS

Dichas actrices llegaron hasta el set de televisión para poder compartir sus experiencias de los que fue formar parte del elenco; sin embargo, no solo hablaron de ello, si no también, comentaron acerca de sus giras con la agrupación en diferentes países.

Pero, lo que llamó más la atención fue el atuendo de la también compositora y escritora pues eligió colocarse un vestido elegante de color rosa, para no desentonar con la temática del programa. Éste lo acompañó con un sombrero de ala ancha que le dio un toque especial. Sin embargo, la prenda que decidió colocarse destacó por tener un pronunciado escote que permitió admirar un poquito más a la cantante.

(FOTO: INSTAGRAM)

Esto no pasó desapercibido por los fans y aquellos que vieron el programa (sin dudas se quedaron a ver el programa completo), pues encontraron que Dulce María tenía unas tallas extra, lo que les hizo pensar que pudo haberse hecho una cirugía estética, algo de moda hoy en día.

(FOTO: INSTAGRAM)

Tras cuestionarla sobre si tenía alguna cirugía estética, ella mencionó que no. Además dio cátedra de la aceptación de nuestros cuerpos tal y como son, "No tengo ninguna, creo que hay que amarnos y aceptarnos, tratar de estar lo posible como somos, además me dan terror", mencionó para acabar con las dudas.