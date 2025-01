Don Omar detuvo su concierto porque nadie se sabía la letra de "Ella y yo" - VIDEO

Don Omar es uno de los cantantes urbanos más conocidos de América Latina; sin embargo, paso un incómodo momento al detener un concierto en Las Vegas, Estados Unidos , porque los asistentes no sabían sus canciones.

De acuerdo con el video que compartió la influencer Daniela Rueda, el cantante urbano se encontraba dando un concierto ante una gran cantidad de personas que no sabían la letra de la canción: "Ella y yo".

"Yo quisiera ir a un concierto de él, yo si contaría a todo pulmón todas sus canciones", "No me representan", "El principió y el fin del reggaetón", "Como no se van a saber, es un clásico", se lee en los comentarios de Facebook.