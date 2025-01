Euphoria: ¿Quién es Alexa Demie la actriz con ascendencia mexicana que amenaza Zendaya?

"Siempre me he sentido extremadamente conectada con mis raíces latinas. Me siento profundamente arraigada", expresó la joven en aquella entrevista. Más allá de 'Euphoria', la actriz tuvo unas pequeñas apariciones en las series 'Love' y 'The OA'. Maddy Pérez en la serie mantiene una relación intermitente con Nate, quien saca su lado más "tóxico" e inseguro. Esta situación ha causado bastante intrigado a los fans de la serie.