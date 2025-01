Test de personalidad: Elige a quién ayudarías y descubre cómo te relacionas con el resto

Test de personalidad viral sobre tu forma de ser.

Persona 1: Eres una persona respetuoso que se caracteriza por ser educada, benevolente y por mantener las tradiciones con las que creciste. Además, sueles ser sensible y no toleras las injusticias. Por otro lado, tu selo es ser racional, responsable y no conoces la palabra "flojera" o "a medias".

Persona 2: Eres una persona muy afectiva, tus amigos ven en ti al ser más confiable y tierno del grupo, y no se equivocan, no dañarías ni a una mosca. Tu corazón es muy sensible y eso provoca que los malintencionados quieran obtener ventaja de eso. No cambies tu personalidad, pero procura tener más carácter para dar voz a lo que no te gusta.