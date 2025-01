Test viral: La forma en la que cierras tu mano revelará tu verdadera personalidad

Test de personalidad: ¿De qué forma cierras la mano?

Opción 2: Eres el tipo de persona que no teme hablar por sí misma. No te detienes de ninguna manera y eres rápido para saltar a conclusiones. No te gusta estar cerca de otras personas, pero también ansías atención. Te importa mucho el qué dirán, pero tratas de disimularlo y no sueles ser expresivo con quienes se preocupan por ti.