Horóscopo de HOY, viernes 18 de febrero: predicciones de Josie Diez Canseco

Además, descubre cuál será tu número de la suerte esta jornada. No te pierdas ninguna de las predicciones y síguelas a través de las diferentes plataformas de Líbero.pe.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: No te dejes llevar por tus celos, podrías actuar de manera impulsiva sin motivos que lo justifiquen, evita alterar la armonía y dialoga sobre lo que te incomoda. Tu energía y entusiasmo te llevaran a trazarte nuevas metas laborales, no seas impaciente, con calma lograras tus objetivos. Numero de suerte 17.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Te sentirás atraído por una persona que puede tener tendencia a la soledad, te costara llegar a su corazón pero con sutileza y sinceridad lograras captar su atención. Asumirás tu responsabilidad ante una equivocación en lo laboral, serás comprendido y te darán el tiempo necesario para que puedas corregirlo. Numero de suerte 9.

GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Aunque sientas que te has ganado el amor total de esa persona aún hay bases que se tienen que formar con el tiempo, recuerda que la comunicación y la confianza son las indispensables. Tu actitud distante esta generando comentarios en tu entorno laboral, no pierdas la armonía con los tuyos y trabaja en equipo, será lo mejor. Numero de suerte 12.