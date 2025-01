Test viral: El reloj que escojas descifrará cuál es tu mayor estrés

Test de personalidad

Este reloj revela que sientes ansiedad porque hay muchos problemas que te rodean. Sin embargo, los resuelves pero a destiempo y ese no le gusta a personas que te quiere. Para ello, deberás planificar cómo resolverlos, pero sobre todo, evitarlos.

No eres para nada una persona estresada, tu éxito para lidiar con el estrés se basa en que tienes mucha confianza en ti mismo y que eres optimista. Consideras que si hay solución, no hay por qué estresarse, y si no lo hay, tampoco amerita hacerlo.