Miss Ucrania: la verdadera razón por la que apareció con vestimenta militar

La modelo aclaró que no estaba en el ejército ucraniano sino que hizo una sesión de fotos como una forma de incentivar a los demás a mantenerse unidos y defender su patria. Sin embargo, sus explicaciones le trajeron más críticas que la misma foto.

"No soy militar, solo una mujer, solo una humana normal. Solo una persona, como todas las personas de mi país. Todas las fotos en mi perfil de Instagram son para inspirar a la gente", fue lo que escribió en un post subido en esa misma red social ante la avalancha de comentarios que recibió por vestirse como soldado.

La joven ha agradecido la atención mediática que su post ha generado y no ha dudado en aprovecharla para pedir ayuda y visibilidad sobre lo que ocurre en Ucrania. No obstante, un grupo de la población no vieron aceptable que se retrate el uniforme militar de esa manera sin que sea para defender el país en esta guerra.