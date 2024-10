Test de personalidad: ¿Quién es tu verdadero BIAS de BTS?

¿Eres fanáticos de BTS y sabes quién es tu bias? Tal vez creas que lo tienes bastante claro, pero con el siguiente test podrás conocer de manera definitiva y probablemente te sorprenderás al descubrir que tu integrante favorito de Bangtan Sonyeondan no es quien esperabas.

El siguiente test de personalidad se ha vuelto viral en redes sociales , ya que muchas fanáticos se han quedado sorprendidos al ver que su bias no era quien esperaban.

Si aun no lo sabes o quieres confirmar a tu cantante favorito, conócelo a continuación.

- ¿Cuál es tu talento favorito dentro de BTS? a) El rap (8) b) El baile (6) c) El canto de notas altas (4) d) La producción musical (2)

- ¿Qué tipo de personalidad te atrae más? a) Introvertido (2) b) Alegre y extrovertido (6) c) El líder protector (8) d) El seductor (4)

- Elige una canción de BTS que te ponga de buen humor a) "Dynamite" (6) b) "Butter" (8) c) "Euphoria" (4) d) "Pied Piper" (2)

- ¿Qué lo que te ha llamado la atención de tu bias de BTS? a) Su personalidad (2) b) Talento (6) c) Atractivo físico (4) d) Su responsabilidad y motivación (8)

- Elige a tu segundo integrante favorito de BTS a) RM (8) b) Suga (2) c) Jimin (4) d) J-Hope (6)

- ¿Qué rasgos de la personalidad NO te gustan?

a) Que sean tímidos y callados (8)

b) Que se crean protagonistas (4)

c) Que sean demasiado serios (6)

d) Que no paren de hablar y sean positivos en exceso (2)