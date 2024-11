Horóscopo de HOY, 26 de marzo: mira las predicciones de Josie Diez Canseco

A pesar de la diferencia de caracteres las cosas están marchando bien con tu nuevo amor, has encontrado la felicidad que desde hace mucho no tenías, esa persona pondrá todo de su parte para hacerte sentir bien, si le demuestras que es importante en tu vida tu romance será duradero. Número de suerte, 4.

No te quedes esperando que la persona que quieres conquistar se acerque a ti sin que hagas nada por demostrarle tu interés, tendrás que vencer tu timidez y tomar la iniciativa o perderás tu gran oportunidad, no la dejes pasar. Número de suerte, 7.

No rechaces las invitaciones de tus amistades, quedarte solo te hará recordar a esa persona que ha salido de tu vida y que aún no has podido olvidar, el apoyo de gente que te aprecia te hará comprender que si no pones de tu parte estarás cerrando tu corazón a nuevas ilusiones. Número de suerte, 9.