¿Logras ver el error? Resuelve este reto visual PRO en 10 segundos

El siguiente reto visual es un éxito en Facebook y Twitter. En esta ocasión te mostramos uno muy particular en el cual consiste en encontrar el error en una imagen. Todo lo que tienes que hacer es ubicar la falla en la figura en el tiempo establecido.

La respuesta se encuentra en frente de tus ojos así que no es necesario que hagas trampas, conocerás la respuesta en líneas más abajo. Pero primero intenta resolverlo por ti mismo.

No te preocupes si has fallado, quizás solo eres aún un principiante y no pasa nada, poco a poco irás mejorando en estos desafíos.