Facebook: jugada de Mario Bros en Fortnite sale mal y se vuelve viral [VIDEO]

Fortnite es el videojuego que está atrayendo gran atención de los 'gamers' de todo el planeta en las consolas PlayStation 4, Nintento Switch, Xbox One y, también, PC. Muchos de estos graban en video todas sus experiencias a las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Twitch), pero hay uno en especial que ha generado la atención por simular los movimientos de Mario Bros, otro legendario de los 'joystickeros'.

La empresa que desarrolló Fortnite habilitó en una de sus más recientes actualizaciones la opción de jugar en el 'patio de juegos', espacio libre donde los mejores 'joystickeros' podrán sacar el máximo provecho de sus habilidades como 'gamers' con el fin de explotar lo mejor de sus capacidades creativas que se podrían implementar al videojuego en futuros lanzamientos.

Aquel movimiento ha sido todo un éxito, ya que muchos 'gamers' lograron improvisar interesantes trucos que no suelen verse y, además, de crear esculturas increíbles. Es ahí donde aparece la usuaria 'Angelunar33', quien fabricó un espacio muy interesante donde añadió una rampa para poder deslizarse. Lo curioso es que aquella jugada era muy similar a la de Marios Bros.

¿Cómo le fue? En el video se observa como intenta desplazarse con toda velocidad sobre una rampa y saltar los espacios tal y cómo lo hacía el famoso fontanero de Super Nintendo. Sin embargo, a pesar del buen inicio, no pudo completar su misión en el mapa y perdió en su propio terreno.

La temporada 5 de Fortnite continúa preparando nuevas sorpresas para todos los seguidores y jugadores del videojuego. Pronto habrán nuevas actualizaciones.

Horario de las actualizaciones de Fornite en diferentes países.

Perú: 3.00 a.m.

México: 2.00 a.m.

España: 10.00 a.m.

Colombia: 3.00 a.m.

Argentina: 5.00 a.m.

​Estados Unidos: 2.00 a.m.

Chile: 5.00 a.m.