Resident Evil 2: Nombrado como mejor juego del 2018 por la crítica [VIDEO]

Resident Evil 2 trae esta temporada la 'chapa' de mejor juego en la feria "E3 2018", ahí los Game Critic Awards señalaron todo lo positivo que tiene esta historia y jugabilidad en general. Ganando el galardón exclusivo en Los Ángeles - California.

Desde todas sus plataformas multimedia: PC, PlayStation 4 y Xbox One. Siendo ahí nombrado como 'Best of the Show', cerrando así la idea de que de un relanzamiento bien elaborado traerá buenos comentarios, siendo muy positivo desde los fanáticos más exquisitos.

PUEDES VER: Niños de Tailandia: ya son 8 el número de niños futbolistas rescatados de una cueva e[VIDEO]

Venciendo a juegos como Anthem, Spider-Man, Sekiro: Shadows Die Twice y Super Smash Bros Ultimate. Grandes que ponen aún mayor mérito al mítico juego que trae el terror zombie a las calles según Capcom.

NO TE LO PIERDAS: Paolo Guerrero es engreído por Thaísa Leal con un 'exquisito' regalo [FOTO]

Lo más sobresaliente es que Resident Evil 2 llegó como un plato de segunda mesa, no tenía toda la confianza para poder ser destacado como un 'boom' mediático. Mediante sus gráficas, trama y especialidades de juego se dio lugar para darse a conocer. Dejando el alto la mitología de Resident Evil, nombre que nació en el año 1998 y generó aficiones hasta el día de hoy.