Nintendo Switch lidera el ranking de consolas más vendidas en Japón

¿Comprar la Nintendo Switch, una misión imposible? Al menos, así lo parece en Japón. Según el portal 'Media Create' la consola que tiene como mascota al fontanero Mario Bros es todo un fenómeno en la "tierra del sol naciente", ya que se han vendido más de 4,5 millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento en 2017 y que, de las cuales, 44.237 fueron adquiridas por 'gamers' (usuario) nipones.

Por su parte, la PlayStation 4 se mantiene en el segundo lugar con 17,834 considerando las ventas por los dos modelos existentes Pro y Slim. En el tercer puesto encontramos al portátil Nintendo 3DS con 7232 unidades vendidas, casi la misma cantidad que se vendieron el año pasado. En el cuarto está la PS Vita, la portátil de Sony y que registra 3444 modelos vendidos. Finalmente, la Xbox One cierra el ranking con 88 unidades.

Sin embargo, no todo es color de rosa para la Nintendo Switch. Usuarios de todo el mundo no consiguen comprar la consola debido a que la empresa tiene problemas para la fabricación y distribución del mismo. Los supermercados, de hecho, en Japón no pueden satisfacer a sus clientes por el reducido stock. Un portavoz de Nintendo aseguró que pronto tendrá la fórmula para remediar la situación.

Ventas de consolas en Japón del 2 al 8 de julio de 2018.

1. Nintendo Switch – 44.237

2. PlayStation 4 - 17.834 (PlayStation 4 – 12608 y PlayStation 4 Pro – 5226)

3. Nintendo 3DS - 7232 (New 2DS XL – 3,965 New 3DS XL – 2739 y 2DS – 528)

4. PlayStation Vita – 3444

5. Xbox One - 88 (Xbox One X – 47 y Xbox One – 41)