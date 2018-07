El actor argentino Luciano Castro Comentará la pelea entre Pacquiao y Matthysse

Este sábado el mundo del box se paralizará por unas horas, ya que Manny Pacquiao y Lucas Matthysse disputaran el título Mundial welter de la AMB, desde Kuala Lumpur, Malasia. El púgil argentino tendrá el gran reto de enfrentar al popular ‘Pacman’ por primera vez.

El argentino será acompañado por todos sus compatriotas a través de las pantallas de TNT Sports, que transmitirá la pelea para todo el territorio gaucho, además este gran duelo será comentado por el popular actor, Luciano Castro.

El actor es un gran aficionado de este deporte, ya que lo practica desde hace muchos años y además es segundo asistente de un boxeador en Argentina: "Yo soy segundo, el que asiste al entrenador, soy parte de un equipo que tenemos varios boxeadores, por lo general voy al rincón de los chicos que son amateurs, yo no tengo licencia ni estoy preparado para enseñarle a los más chicos, más que lo poco que sé".

Incluso el actor tuvo la oportunidad de practicar de manera profesional este deporte, sin embargo, Luciano Castro supo reconocer que no tenía algunas características necesarias y dedicó su carrera a la actuación: "A los 17 tuve que decidir y me di cuenta de que algo me faltaba: no tenía ese hambre necesario para ganar cosas"

EL DATO

La pelea entre Manny Pacquiao y Lucas Matthysse se podrá ver en territorio peruano a través del canal Space desde las 9:00 de la noche de este sábado 14 de julio.