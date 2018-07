Fortnite: Epic Games anunció la llegada del subfusil

Fortnite tendrá al subfusil como gran añadido a su plataforma con la actualización de contenido 5.0, así lo afirmó Epic Games mediante un comunicado.

New weapons arrive to both game modes! Find out all the details in the v5.0 Content Update Patch Notes: https://t.co/DfPSBBqnzo

El subfusil que es básicamente una MP5 funcionará de forma parecida al del silenciador solo que sin él. El daño fue estimado entre 19-21 siendo la capacidad total de 30 balas de munición ligera.

Hay que resaltar que la desarrolladora ha decidido aumentar el daño del fusil de tirador semiautomático de 63-66 a 75-78 por lo que esta arma será tomada más en cuenta.

Otro los anuncios fue que desde el 30 de julio habrá un 50% de descuento para adquirir el modo Salvar El Mundo, así que si estás interesado en adquirir el modo original de Fortnite esta es sin duda alguna una gran oportunidad.

Save the World 50% OFF!



Push back the storm in this four player co-op PVE campaign! Build forts, craft weapons, and level-up your Heroes. pic.twitter.com/4DHbrCNtE8