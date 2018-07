Elejalder Godos aclara porque la FPF le dio entradas de cortesía en el Mundial Rusia 2018

Tras la polémica suscitada en los últimos días, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer los detalles de logística durante el Mundial Rusia 2018 y así se supo quiénes fueron los periodistas acreditados por la FPF así como los comunicadores que recibieron entradas de cortesía.

En este último apartado apareció el nombre del periodista Elejalder Godos, reconocido periodista de Radio Ovación, quien salió a dar su descargo en redes sociales.

"Lo dije en Rusia. Al negárseme la entrada de mi credencial de prensa y, ante mi justo reclamo, la FPF lo canjeo por entradas", escribió el relator deportivo en Twitter. "Tengo mi conciencia tranquila. Esto es para mis lectores", remató.

Vale destacar que Elejalder Godos no tenía previsto viajar a Rusia para la Copa del Mundo, pero finalmente llegó a ir al país europeo, pero no como parte de la delegación de Radio Ovación, por lo que, buscó la acreditación con la FPF, la misma que no llegó a darse y así ingresó a los partidos de la Selección Peruana con entrada de cortesía.

EL DATO:

Elejader Godos ha cubrido 8 Mundiales de fútbol y 4 Olimpiadas en su trayectoria como periodista.

ACLARE q el COLEGUITA CENTURIÓN SIN CRUZAR INFORMACIÓN y MEZCLANDOLO TODO. ME UBICA EN UNA LISTA D ENTRADAS D CORTESÍA ENTREGADAS X LA FPF AL SUSCRITO. REFRITO.LO DIJE EN RUSIA. Al NEGARSEME LA ENTREGA D MI CREDENCIAL D PRENSA y ante mi JUSTO RECLAMO la FPF LO CANJEO X ENTRADAS. — Elejalder Godos (@GodosElejalder) 26 de julio de 2018

EN mi caso Elejalder Godos Caceres, 47años de CARRERA, NUNCA HE ESTADO EN COCHINADAS. Y EN ESTOS 36 años q la selección no fue a los MUNDIALES FUI CRITICO D LA FPF. NO TENGO RABO PAJA. NO SE ME HA SINDICADO D MERMELO .TENGO MI CONCIENCIA TRANQUILA.ESTO ES PARA MIS LECTORES. — Elejalder Godos (@GodosElejalder) 27 de julio de 2018