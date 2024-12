Las 3 películas que no te puedes perder el 25 de diciembre: ¿Dónde verlas vía online?

Si eres de las personas que disfruta de una buena película en Navidad, entonces no te puedes perder estas tres películas que actualmente se han convertido en verdaderas joyas de Navidad, no solo por ser ambientadas en esta época del año, sino por los grandes actores que las protagonizan y las divertidas ocurrencias que muestran.

Mi pobre angelito o Home Alone, El regalo prometido o Jingle All the Way y El Grinch, se han convertido en las películas más buscadas en estas fechas de Navidad y fin de año. ¿Quieres volver a verlas? Pues bien, aquí te dejamos una sinopsis de lo que tratan y dónde podrás verlas este 25 de diciembre.