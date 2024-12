Saga Falabella ha anunciado que el miércoles 25 de diciembre no habrá atención. Mediante un comunicado compartido en las redes sociales, la empresa se dirigió a sus clientes, quienes solo podrán aprovechar las vísperas del 24 de diciembre para realizar las compras, pues en Navidad no se atenderá a nivel nacional.

Este es el horario de atención de Saga Falabella para este 25 de diciembre.

Del mismo modo, Ripley también informó en sus plataformas que el miércoles 25 de diciembre no se atenderá al público consumidor. No obstante, el 24 de diciembre, su horario será 9:00 am a 8:30 pm.