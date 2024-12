La entidad bancaria empleó sus redes sociales para publicar sus horarios de atención por Navidad. En ese sentido, el martes 24 atenderán desde las 9:00 am hasta la 1:00 pm; mientras que el miércoles 25 no habrá atención.

Por su parte, la banca telefónica y redes sociales atenderán consultas de 9:00 am a 6:00 pm; en tanto que las transferencias a otros bancos locales hechas el martes 24 después de las 2:30 pm serán abonadas el jueves 26 de diciembre.

Horarios de atención en Navidad de BCP.

La entidad bancaria de Grupo Intercorp anunció que este 25 de diciembre no tendrán atención en ninguna de sus agencias a nivel nacional, pero que hay canales que estarán activos en Navidad, como es el WhatsApp AI, la banca telefónica, así como atención en tiendas ubicadas en el aeropuerto de Lima.

El banco más utilizado en todo el Perú anunció en redes sociales que los días lunes 23 y martes 24 atenderán en horario habitual, es decir, desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm; sin embargo, el miércoles 25 de diciembre las agencias a nivel nacional estarán cerradas.

Esta entidad financiera anunció que el martes 24 de diciembre su horario de atención irá desde las 9:00 am hasta la 1:00 pm, mientras que el miércoles 25 ninguna de oficinas dará atención presencial, salvo los canales adicionales.

Horarios de atención en Navidad de BBVA.

Scotiabank informó a sus usuarios que el martes 24 de diciembre atenderán de forma presencial de 9:00 am a 3:00 pm, mientras que la banca por teléfono irá de 6:00 am a 10:00 pm.

El miércoles 25 de diciembre no habrá atención en ninguna de sus oficinas, pero la banca por teléfono dará servicio de 6:00 am hastas las 12:00 am.