Fortnite incluiría rifle de francotirador pesado que destruirá todo a su paso [VIDEO]

Una de las principales mecánicas de Fortnite es construir, pero destruir se torna esencial cuando llega el momento de enfrentarse a los enemigos. Para este propósito, se cuenta con ciertas armas pesadas que facilitan la destrucción de fortificaciones - como el lanzagranadas o el lanzamisiles - pero dicha se ampliará en la próxima actualización.

Hace dos días, la cuenta de Twitter de "Fortnite: Battle Royale Leaks", dedicada a filtrar información sobre el videojuego, compartió un video de prueba donde se puede apreciar la eficacia del arma: destruye casi todo lo que se encuentre, desde paredes y construcciones hasta árboles.

This Sniper 1 Shots ANYTHING its a BEAST! pic.twitter.com/e2c5yD2DZM