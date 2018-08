¡OFICIAL! Blizzard confirmó Diabllo III: Eternal Collection para Nintendo Switch [VIDEO]

Hasta que llegó el día: Diablo III llegó a la consola de Nintendo. A inicios de año, Blizzard dejó a medio traste si - este año - se anunciaba la llegada de uno de los juegos más exitosos en el modo de ARPG.

Un contenido inusual y enigmático hizo que todo el mundo especulara que la última entrega ingrese de lleno a la plataforma del Switch, y así lo ha hecho.

El juego será en esencia pura: la expansión de Reaper of Soul, el contenido Rise of the Necromancer y todas las actualizaciones que el juego ha recibido hasta el momento.

A través de su cuenta oficial de Youtube, Diablo LatAm publicó el trailer de la nueva novedad de la desarrolladora estadounidense y, aunque ha recibido muchas críticas, eso no menoscabó en su intento por 'resucitar' a uno de los paradigmas que quedó en el pasado, pero del cual se guardan muy buenos recuerdos.

"Eternal Collection es la versión definitiva de Diablo III, y es para nosotros un placer sumar fuerzas con Nintendo para ofrecérsela a los jugadores de Switch de todo el mundo antes de que acabe el año", señaló Mike Morhaime, presidente ejecutivo y cofundador de Blizzard.

EL DATO

El precio estimado es de 59.99 euros (225.63 soles). Se lanzará a finales de año en formato físico y digital, aunque - hasta el momento - no se ha revelado su fecha defenitiva.