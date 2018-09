Películas del universo Marvel se reestrenarán en el Perú durante septiembre

Marvel Studios desea aprovechar al máximo septiembre, mes donde las grandes producciones no ingresan en la cartelera de la pantalla gigante -salvo algunas excepciones- para reestrenar sus mejores películas en todo el mundo; Perú incluido.

Cintas como "The Avengers" (2012), "Guardianes de la Galaxia" (2014), "Captain America: The Winter Soldier" (2014), "Black Panther" (2018), la reciente "Avengers: Infinity War" (2018), entre otros éxitos de Marvel Studios, volverán a proyectarse en las salas de cine nacionales.

Solo serán días específicos, por ello, se recomienda revisar la cartelera diaria de tu cine favorito: Cineplanet, Cinépolis, Cinemark, Cinestar y UVK para conocer los horarios y fechas de reestreno.

A continuación, te mostramos las fechas que eligió Marvel Studios para reestrenar su cintas en todo el mundo.

"The Avengers" (2012): 1 de septiembre

"Iron Man 3" (2013): 1 de septiembre

"Thor: The Dark World" (2013): 1 de septiembre

"Captain America: The Winter Soldier" (2014): 8 de septiembre

"Guardianes de la galaxia" (2014): 8 de septiembre

"Ant Man" (2015): 8 de septiembre

"Avengers: Age of Ultron" (2015): 15 de septiembre.

"Captain America: Civil War" (2016): 15 de septiembre

"Doctor Strange" (2016): 15 de septiembre

"Black Panther" (2018): 22 de septiembre

"Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017): 22 de septiembre

"Thor: Ragnarok" (2017): 22 de septiembre

"Ant Man and the Wasp" (2018): 29 de septiembre

"Avengers: Infinity War" (2018): 29 de septiembre