Conoce el primer 'Equipo de la Semana' en el FIFA 19 [FOTO]

Como es habitual, EA Sports siempre desvela el 'Equipo de la Semana' los miércoles y antes del mediodía. En esta oportunidad, la compañía de videojuegos dio a conocer el primer 'Team of the Week' en el FIFA 19.

El jugador que tiene mayor media es Eden Hazard, quien marcó un hat-trick en el triunfo del Chelsea sobre el Cardiff (4-1) por la Premier League. Otro jugador que tiene una estadísticas brutales es Dimitri Payet, volante del Lyon. Acá te dejamos el primer TOWT 1.

Aún no está (oficialmente) el FIFA 19 entre nosotros, pero ello no es impedimento para que EA Sports saque el primer TOWT. En las siguientes líneas nombraremos a los IF = In Form (carta negra) con estadísticas brutales que te servirán para armar un once de ensueño en Ultimate Team.

Eden Hazard, con 92 de valorización, tiene 92 de velocidad, 84 de disparo, 88 de pase, 95 de regate, 37 de defensa y 68 de físico. Si lo que buscas es un revulsivo en el complemento, pues la carta de Hirving Lozano te ayudará. Sus 'stats' son: 94 de velocidad, 80 de disparo, 70 de pase, 85 de regate, 42 de defensa y 69 de físico.

De otro lado, si lo que necesitas es reforzar la zaga debes tener en tu equipo a Kalidou Koulibaly, quien posee una media de 88. Sus estadísticas son: 73 de velocidad, 27 de disparo, 48 de pase, 62 de regate, 89 de defensa y 88 de físico. Un todoterreno.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo es portada del videojuego por segundo año consecutivo.