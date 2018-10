The Joker: Los últimos detalles de la película que protagonizará Joaquin Phoenix [VIDEOS]

La oportunidad de vivir una película que rompa los parámetros de los cómics en el cine es lo que se viene trabajando en DC Cómics, con la necesidad de sacar un producto lleno de calidad y con el sello esencial de 'El Payaso Príncipe del Crimen', se van librando detalles de este proyecto mundial.

El principio de grabaciones se dio el mes pasado y de ahí en adelante todas las filmaciones han estado progresando en silencio, por eso mismo cuando se dio hace poco las primeras filtraciones del trabajo en proceso, hubo una expectativa gigantesca por parte de los hinchas del maniático villano.

Se pueden conocer al día de hoy algunas pequeñas cosas, como son las fotos filtradas, imágenes de fans hacia 'The Joker', como también la consolidación del reparto y la fecha de estrenos en el cine. Suena a poco este tipo de ejemplos pero resulta fascinante todo lo conocido por ahora, abriendo expectativas e interés por entablar mayor relación con 'The Joker'.

DETALLES - 'THE JOKER' 2019:

1) La película contará la historia de Arthur Fleck como un cómico callejero en problemas económicos, viviendo pesadillas en vida y haciéndose poco a poco un delincuente maestro.

2) El reparto de actores para 'The Joker' está plasmado por: Joaquin Phoenix como 'The Joker': Como también Robert De Niro, Zazie Beetz (Quien hace de Domino en Deadpool 2), Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais y Shea Whigham es la constelación de estrellas que secundará al villano locuaz.

3) Según se puede percibir hasta hoy, es que la escritura estará a cargo de Martin Scorsese y Scott Silver, optando por un humo bastante oscuro y para los adultos, es porque ambos líderes de la gramática cinematográfica tiene referenciado a los siguientes lanzamientos: Taxi Driver, Toro Salvaje, entre otros más.

4) La apuesta de DC Cómics está plantada para un 2019 espectacular, no solo estará el 'eterno enemigo de Batman': Confirmado es que el 4 de octubre del 2019 se estrenará 'The Joker', que llegará posterior a grandes títulos como Shazam! y Wonder Woman 1984.

EL DATO:

Joaquin Phoenix ha sido nominado a los 'Premios Óscar' en 3 oportunidades: 2000 (Actor de reparto - Gladiator), 2005 (Mejor Actor - Walk the Line) y 2012 (Mejor actor - The Master). Con 'The Joker' espera ganar su primer gran distintivo.