Aquaman: presentan espectacular nuevo tráiler de cinco minutos y lleno de acción [FOTOS VIDEO]

Este viernes Warner Bros compartió un nuevo adelanto de la próxima película del Universo Cinematográfico de DC: Aquaman. La sorpresa fue que este video tiene una duración de cinco minutos y que mostrará al ‘rey de los siete mares’ en acción. Mira el tráiler completo a continuación.

La gran sorpresa del tráiler es que Aquaman, finalmente, luce su traje clásico, el cual no se había exhibido en videos anteriores y que solo se había apreciado en una presentación de un juguete.

Además, la película muestra la historia de Arthur Curry y sus inicios, así como su aventura para encontrar el tridente de Atlantis.

Take a deep dive into an extended look of #Aquaman now! In theaters December 21. pic.twitter.com/iTeT9nIfsp