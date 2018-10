Conejita Playboy destrozó a Perú y a su selección e invitó a Rueda a renunciar

Daniela Chávez, conocida modelo a nivel internacional por ser una conejita Playboy, no aguantó ver el Perú vs Chile y arremetió contra ambas selecciones. Primero destrozó a su país y luego arremetió contra la 'Blanquirroja'. "¿A que hora juega Chile? Si nos gana este equipo malo de Perú no esperemos mucho de Rueda más adelante!", señaló la mapocha.

A que hora juega Chile? Si nos gana este equipo malo de Perú no esperemos mucho de Rueda más adelante! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 13 de octubre de 2018

Pero eso no fue todo, sino que Daniela Chávez volvió a calificar el accionar de su equipo con polémicas opiniones. "No jugamos a nada y perdiendo contra un equipo malo. Chile no juega a nada. 0 fútbol, 0 juego en equipo y extrañando a los que no están".

Sin embargo, cuando el partido ya iba 2-0 a favor de Perú, la conejita Playboy cuestionó el juego de Perú y una vez más, aseguró que la 'Blanquirroja' fue por suerte al Mundial de Rusia 2018. "Los Peruano dicen no somos malos, por algo fuimos al mundial. Fueron de suerte. si Chile no apela los puntos los Peruanos no van, aún se creen el cuento que fueron al mundial por fútbol"

Los Peruano dicen no somos malos, por algo fuimos al mundial jajajajja, fueron de suerte por no decir r..a. si Chile no apela los puntos los Peruanos no van, aún se creen el cuento que fueron al mundial por fútbol, más engañados que Boliviano por Evo Morales! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) 13 de octubre de 2018

Pero, no Chávez no solo criticó a su selección y a la de Perú, sino que también le invitó a renunciar al técnico "Rueda mejor acepta las ofertas que tienes y no sigas en la banca de Chile, no juegas a nada!!! Bueno que como juegas esas ofertas se irán está noche .. pensé que no podríamos jugar tan mal como en la última etapa de Pizzi, pero Rueda lo superó"