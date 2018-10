Avengers 4: Michael Douglas confirma que es verdadera una de las teorías más comentadas

El actor Michael Douglas, quien da vida a Hank Pym en las dos películas de Ant-Man de Marvel, reveló que una de las teorías más comentadas por los fans sí es verdadera y será usada en Avengers 4: la importancia del Reino Cuántico.



En diálogo con el programa de radio On Air With Ryan Seacrest, Douglas detalló que "el Reino Cuántico es la clave" en Avengers 4 y en las próximas películas de Marvel.

"Cierto, cierto. Eso es absolutamente verdad. Quiero decir, todos ellos, es decir, el Reino Cuántico, es la clave. Esa es la clave. El Reino Cuántico juega una parte importante en todos los siguientes capítulos, creo yo, de las películas de Marvel", aseguró el actor británico.



Es importante precisar que el Reino Cuántico apareció por primera vez en Ant-Man (2015). No obstante, recién se conoció más de su importancia en el Universo Cinematográfico de Marvel en Ant-Man and The Wasp.

Cabe recordar que al final de Ant-Man and The Wasp, Ant-Man queda atrapado en el Reino Cuántico cuando Hank, Janet y Hope Van Dyke desaparecieron tras el letal chasquido de Thanos con el Guantalete del Infinito, que mató a la mitad de los seres vivos en el universo.